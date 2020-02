Holdener teilt Podestplatz mit Lokalmatadorin

Wenn Michelle Gisin einen Hang runterfährt, muss man eigentlich gar nicht zuschauen. Ihre Emotionen im Ziel zeigen genug, um ihre Fahrten ganz gut einzuschätzen. Sei es im Negativen oder im Positiven. Am Samstag in Kranjska Gora waren es wieder einmal gute Gefühle, Jubelschreie und eine geballte Faust: Gisin war ein guter zweiter Lauf gelungen, am Ende wurde sie Siebte. Und war damit nicht einmal beste Schweizerin. Denn nach ihr kam auch noch Wendy Holdener.