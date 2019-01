Mikaela Shiffrin gewinnt auch den fünften Slalom des Winters. Die Amerikanerin triumphiert in Zagreb vor Petra Vlhova. Wendy Holdener schafft es als Dritte auf das Podest. Shiffrin zementierte ihren Status als Slalom-Dominatorin auf eindrückliche Art. Die 23-Jährige distanzierte die zweitplatzierte Slowakin Vlhova um 1,25 Sekunden und ist in dieser Saison in ihrer Paradedisziplin weiter ungeschlagen. Insgesamt weist die Ausnahmekönnerin aus Colorado nun 37 Slalom- und 52 Weltcupsiege vor.