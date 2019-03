Hauke wird beim Dopen erwischt. (Video: Youtube)

Geständnis abgelegt

Hauke und sein österreichischer Kollege Dominik Baldauf wurden am Mittwoch im Zuge einer Anti-Doping-Razzia gegen ein international agierendes Netzwerk in Seefeld in Tirol festgenommen. Gemäss der Staatsanwaltschaft Innsbruck gestanden die Athleten am Donnerstagnachmittag Eigenblut-Doping. Auch der verhaftete Kasache Alexei Poltoranin ist geständig. Die drei Athleten sind deshalb wieder auf freiem Fuss. Die Vernehmungen der beiden estnischen Athleten Andreas Veerpalu und Karel Tammjarv sind noch nicht abgeschlossen.