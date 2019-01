Wann gewann letztmals ein Schweizer am «Chuenisbärgli»? Wie oft stand Marcel Hirscher zuoberst auf dem Treppchen? Wem gelang als Erstem das Kunststück, sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom in Adelboden zu gewinnen? In der Bildstrecke erfahren Sie wer in den vergangenen zehn Jahren im Berner Oberland jeweils als Sieger hervorging.