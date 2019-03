Ob sie denn noch rechtfertigen könne, dass sie in einem Privatteam unterwegs sei? Dass ihr Vater Pauli Trainer und weiter vom Verband auf Mandatsbasis angestellt sei? Dass sie eine eigene Medienbetreuerin habe? Diese Fragen wurden gegen Ende der WM in Are in manchen Medien aufgeworfen. Das Konzept Gut-Behrami müsse infrage gestellt werden, derart im Kriechgang befinde sie sich. Ist der ganze Aufwand für sie noch gerechtfertigt?

Die Antwort muss lauten: ja. Gut-Behrami mag eine durchzogene Saison hinter sich haben. Vielleicht war es auch die davor – nur ist sie damals von einer schweren Knieverletzung zurückgekehrt, von einem Kreuzbandriss mit Meniskusschaden, die Auswirkungen hallen lange nach. Zudem ist sie, und daran hat sich nichts geändert, eine Ausnahmeerscheinung, die diesen Aufwand rechtfertigt. Neben der Piste zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich, zuletzt im Sommer, als sie den Fussballer Valon Behrami heiratete. Und sie ist auch als Skifahrerin noch immer eine Ausnahmeerscheinung.

Ihre Ausbeute ist – rational gesehen – beeindruckend. Nur wird über sie selten rational geredet.

Wird bei ihr von Kriechgang gesprochen, bedeutet das: fünf Podestplätze in den zwei Saisons nach der Verletzung, drei im letzten Winter mit dem Sieg in Cortina d’Ampezzo, zwei in diesem. Besser als sie war genau eine Schweizerin: Wendy Holdener. Gut-Behrami war diese Saison die beste Schweizer Super-G-Fahrerin und die fünftbeste überhaupt.

Natürlich ist das zu wenig für eine Athletin mit ihrem Können; fand sie im Riesenslalom und der Abfahrt den Anschluss noch nicht wieder; ist sie in alte Muster verfallen wie dem Andriften der Kurven; sucht sie nach der Verletzung und der Heirat das Gleichgewicht, wie es ihr Vater sagt; und wartet sie noch auf eine Goldmedaille an einem Grossanlass. Nur ist ihre Ausbeute – rational gesehen – auch so beeindruckend.