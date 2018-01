Glück im Unglück für David Hablützel

David Hablützel ist bei seinem heftigen Sturz im zweiten Finallauf des Halfpipe-Weltcups in Laax vergleichsweise glimpflich davongekommen. Der 21-jährige Zürcher erlitt Verletzungen im oberen Körperbereich.

Hablützel knallte beim ersten Sprung seines zweiten Runs mit voller Wucht auf die Kante und wurde regelrecht ins Innere der Pipe katapultiert. «Ich weiss nicht, wann ich zum letzten Mal einen derart heftigen Sturz gesehen habe», sagte der sichtlich schockierte Teamkollege Jan Scherrer im TV-Interview mit «SRF». «Vermutlich hat er den Sprung zu früh ausgelöst», mutmasste der St. Galler.

Hablützel wurde vor Ort von Teamarzt Stefan Fröhlich und dem örtlichen Rettungsteam betreut und später per Helikopter ins Kantonsspital Chur gebracht. Dort ergab der Untersuch, dass der Olympia-Fünfte von Sotschi keine schlimmen Verletzungen erlitten hatte. Im Bulletin war von starken Prellungen der Lendenwirbelsäule und der Schulter sowie von einer Gehirnerschütterung zu lesen. Zur Beobachtung bleibt Hablützel vorderhand im Spital.

Was die Verletzungen im Hinblick auf die Olympia-Teilnahme bedeuten, ist schwer abzuschätzen. Viel Zeit zur Genesung bleibt dem Youngster aber nicht. Die Qualifikation im Phoenix Snow Park von Bokwang findet am 13. Februar statt, der Final einen Tag später.

Sieg von Podladtchikov

Der Halfpipe-Wettbewerb musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden und endete schliesslich mit einem Erfolg von Iouri Podladtchikov. Der Olympiasieger von Sotschi 2014 setzte sich im Schneetreiben dank zwei sehr guten Läufen vor dem japanischen Disziplinen-Weltcupsieger Yuto Totsuka und dem Chinesen Zhang Yiwei durch. Jan Scherrer wurde Vierter, Pat Burgener nach zwei unsauberen Läufen Elfter.

In Laax fehlten neben den Amerikanern der beste Japaner Ayumu Hirano und der australische Weltmeister Scotty James. Diese Fahrer – inklusive Podladtchikov als einziger eingeladener Schweizer Snowboarder – werden am kommenden Wochenende an den X-Games in Aspen, Colorado noch ein letztes Mal vor den Olympischen Spielen gegeneinander antreten.

Rohrer erfüllt Selektionskriterien

Erfreuliches gab es auch vom Schweizer Frauenteam zu berichten. Nach Überstehen des Halbfinals war klar, dass Verena Rohrer die Olympia-Selektionskriterien von Swiss Olympic erfüllen würde (Top 8). Im Final belegte die 21-jährige Schwyzerin den 6. Rang, gewonnen wurde der Wettkampf von der Chinesin Liu Jiayu. (ak/sda)