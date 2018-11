Gisin verpasst ersten Weltcupsieg knapp

Die Engelbergerin Michelle Gisin zeigte in Lake Louise in der ersten Frauen-Abfahrt des Winters eine starke Leistung. Sie erreichte als Zweite ihr bisher bestes Weltcup-Resultat in dieser Disziplin. Zum Sieg fehlten Michelle Gisin nur gerade 15 Hundertstel. Lange lag die mit Nummer 1 gestartete Obwaldnerin in Führung, und es schien gar der erste Sieg im Rahmen des Weltcups möglich. Doch dann kam mit Nummer 15 noch die Österreicherin Nicole Schmidhofer, die schon im Abschlusstraining die Schnellste gewesen war und ihrerseits erstmals im Weltcup gewann. Allerdings hat die 29-jährige aus der Steiermark schon einmal ein wichtigeres Rennen gewonnen: 2017 in St. Moritz wurde sie Weltmeisterin im Super-G.