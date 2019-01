Lange Leidensmisere

2014 musste sie auf ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen verzichten und sich wieder einer Operation unterziehen, nachdem sie von einem Trainingssturz einen erneuten Teilabriss des Kreuzbandes davon getragen hatte. Nach einer neuerlichen Knieverletzung im November des letzten Jahres hatte die Ausnahme-Athletin ihren Rücktritt auf die nächste Saison hin – nach den Rennen in Lake Louise – angekündet.

Am letzten Wochenende musste man befürchten, dass der Moment des Rücktritts nun doch schon früher gekommen war. «Ich kann nicht weiter... Das Knie... es ist schwierig... die Schmerzen sind zu viel, ich weiss nicht, was ich noch machen kann», sagte Vonn in ihrem emotionalen Interview. Der ORF-Journalist fragte nach, ob darum Cortina womöglich auch das letzte Rennen in ihrer Karriere gewesen sei. Vonn antwortete schluchzend: «Ich glaube schon. Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen.» So könne es nicht weitergehen.

Sie gibt noch nicht auf

Nun gibt Lindsey Vonn auf Twitter zumindest teilweise Entwarnung an ihre Fans. Die Schmerzen im Knie nach dem Super-G in Cortina resultierten aus einem Sprung im ersten Abfahrtstraining, bei dem sie sich den Peroneusnerv im Wadenbein verletzt habe. Ihr Team und sie seien dabei, das Problem anzugehen, hätten aber noch keine Lösung gefunden. Aus diesem Grund könne sie auch das Abfahrtstraining am Donnerstag in Garmisch nicht bestreiten. «Ich werde nun von Tag zu Tag entscheiden und sehen was passiert.»

I know that I might not get the ending to my career that I had hoped for, but if there is a chance, I will take it. Thanks for all of the support you have shown me, it helps keep me going.??????????

— lindsey vonn (@lindseyvonn) 23. Januar 2019