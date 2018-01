«Fragen über Marcel werde ich nicht beantworten»

Zweiter im Riesenslalom, Dritter im Slalom: Andere würden Luftsprünge machen, Sie wirken enttäuscht.

Henrik Kristoffersen: Einmal fehlten 17, einmal 16 Hundertstel – das ist bitter. Klar gibt es Fahrer, die mehr Grund hätten zum Jammern als ich. Aber ich habe mir in Adelboden einen Sieg erhofft.

Die Siege holt sich Ihr Rivale Marcel Hirscher reihenweise ab. Weshalb ist er derzeit kaum zu bezwingen?

Damit es gleich klar ist: Fragen über Marcel werde ich Ihnen nicht beantworten.

Einverstanden. In diesem Winter sind Sie sechsmal Zweiter und zweimal Dritter geworden...

...ich bin ehrlich, es wird von Rennen zu Rennen schwieriger, Erklärungen und Antworten zu finden, an den Medienkonferenzen irgendetwas Schlaues zu sagen. (Überlegt) Es wird wirklich immer härter, härter, härter.

Nach Rang 3 letzte Woche in Zagreb schmissen Sie Ihre Stöcke weg, traten gegen eine Werbebande. Musste der Frust raus?

Ich bin sehr ehrgeizig. Ich weiss, dass ich selber schuld bin, hat es mit dem Sieg bisher nicht geklappt. Hier im Slalom fuhr ich im Steilhang zwar stark, ich ging ans Limit, eigentlich fast darüber hinaus. Zuvor aber hatte ich im Flachstück einen Fehler gemacht.

Können Sie Ihrer Konstanz zumindest etwas Positives abgewinnen?

Ich fahre sehr solide. Eigentlich bin ich glücklich mit dem Saisonverlauf. Eigentlich, denn es fehlt halt etwas.

Sie betonen oft, wie sehr Sie den Schnee in Berner Oberland mögen. Wie schwierig waren die Bedingungen am Wochenende?

Sie waren alles andere als einfach. Am Sonntag war es nochmals schwieriger als im Riesenslalom. Aber fragen Sie doch Marcel, wie es war. Er hat gewonnen, er mag den Schnee wohl noch lieber als ich.

Am kommenden Sonntag erhalten Sie im Lauberhornslalom in Wengen die nächste Chance. Bleiben Sie in der Gegend?

Nein, ich reise zurück an meinen Zweitwohnsitz nach Salzburg. Ich werde ein bisschen Slalom trainieren. Einfach für mich.

Video: Kristofferson nach dem Hirscher-Sieg in Zagreb

In Zagreb reagierte Henrik Kristofferson sehr verärgert. Marcel Hirscher hatte in diesem Moment den Nachtslalom am 4. Januar mit wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung gewonnen. Quelle: youtube.com/Juli24us (Berner Zeitung)