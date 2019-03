Sie selber haben Doping genommen und wurden dafür erwischt, bei den Spielen von Sotschi. Was war der Tiefpunkt damals?

Das war ganz schlimm damals in Russland. Nach dem positiven Bescheid wurde ich in ein Hotelzimmer gesperrt, ich durfte mein Handy nicht benutzen, mit niemandem reden. Und da habe ich aus dem Fenster nach unten geschaut und sah für mich in diesem Moment nur eine Möglichkeit: runterspringen. Und dem allem ein Ende setzen. Ich hatte ja nur den Sport, mein ganzes Leben richtete sich danach aus. Und plötzlich wurde mir alles weggenommen. Heute weiss ich, dass diese Gedanken feige waren. Ich habe eine verdammte Verantwortung meiner Familie gegenüber, meinem Sohn. Heute bin ich schockiert über mich und über das, was ich damals tun wollte.

Sie wurden für zwei Jahre gesperrt und sprachen kürzlich in der ARD offen über Ihren Dopingmissbrauch. Unter anderem unterstellten Sie dem österreichischen Verband, Mithilfe geleistet zu haben bei Ihren Praktiken. Wie waren die Reaktionen?

Vom Verband habe ich wenig gehört, es gab nur diese Forderungen, ich solle meine Aussagen richtigstellen, und dann kam es zur einstweiligen Verfügung. Von da an war Ruhe. Und mehr kann ich da im Moment auch nicht dazu sagen. Vonseiten der Sportler habe ich einige Reaktionen erhalten. Grösstenteils waren sie auf meiner Seite, weil ja jeder von ihnen versteht: Es ist so, Doping ist ein Teil des Sports. Und jeder, der das bestreitet, ist nicht ehrlich und lügt.

Was war Ihr Ziel mit dem Film und Ihren Aussagen?

Ich wollte ein Bewusstsein schaffen, dass Doping keine Option ist. Bis heute gibt es keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik, es ist ein Tabuthema. Das will ich ändern.

Würden Sie wieder dopen, wenn Sie noch einmal zurückgehen könnten?

Mit dem Wissen von heute sicher nicht, ich würde mit dem Sport aufhören. Aber damals war Langlauf mein Leben, er hat alles dominiert, er ist in jede Zelle meines Lebens eingedrungen. Ich weiss noch genau, wie ich meine Frau damals kennengelernt habe, ich sagte ihr: «Du musst wissen, dass der Sport bei mir immer an erster Stelle kommt.»

Sie wagten nach Ihrer Sperre ein Comeback und wollten an der WM in Seefeld starten, in der Staffel. Was wären Ihre Ziele gewesen?

Ich wollte ein Teil der Staffel sein, mehr nicht. Ich hatte keine sportlichen Vorstellungen, die konnte ich ja gar nicht haben. Früher, da wollte ich Weltmeister werden, der Beste sein. Davon war ich nun weit weg. Ein Platz in der Staffel wäre ein Traum gewesen.

«Das Beste ist: Ich muss meine Familie und meine Freunde nicht mehr belügen.»

Früher haben Sie gedopt und wollten Weltmeister werden, nun wollten Sie sauber ein Teil der Staffel sein. Wie weit waren sie leistungstechnisch weg von diesem Ziel?

Weit weg, ich konnte mich nicht aufdrängen, es hat einfach nicht gereicht. Natürlich war ich darüber enttäuscht, aber das Comeback, das ganze Projekt war ja mehr als es nur in die Mannschaft zu schaffen, es ging um meinen Weg zurück. Immerhin habe ich es gewagt, darum kann ich mit der sportlichen Enttäuschung leben.

Herr Dürr, sind Sie ein glücklicher Mensch, heute, da Sie ehrlich sein können?

Heute ist der falsche Tag, mich das zu fragen. Aber ja, es geht mir gut, weil ich mit dem Thema abschliessen konnte. Und trotzdem kann ich heute wieder Rennen schauen am Fernseher, mich der Illusion hingeben und die Show auch geniessen. Das Beste aber ist: Ich muss meine Familie und meine Freunde nicht mehr belügen, muss niemandem mehr was vorgaukeln. Das bedeutet mir viel.

Buch: Johannes Dürr und Martin Prinz. «Der Weg zurück – eine Sporterzählung.» Die Geschichte von Johannes Dürr an die Spitze des internationalen Langlaufs und der Fall in die Tiefe nach seinem Doping-Skandal. Insel-Verlag, 2019. Ca. 35 Franken.