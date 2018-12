Thomas Tumler, Platz drei im Weltcup-Riesenslalom in Beaver Creek. Eine unglaubliche Geschichte. Das kann man so sagen. Ich kann noch gar nicht richtig glauben, was da passiert ist. Mit einem guten zweiten Lauf, hatte ich gedacht, dass es vielleicht für eine Klassierung unter den ersten fünfzehn reicht. Dass es nun so ausgegangen ist, ist unbeschreiblich.