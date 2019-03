Österreichs Verband gibt sich fassungslos

In Justizkreisen braut sich etwas Gewaltiges zusammen – und im organisierten Sport ist die Nervosität mit Händen zu greifen. Der Österreichische Skiverband unter seinen beiden seit Jahrzehnten herrschenden Granden Peter Schröcksnadel (Präsident) und Klaus Leistner (Generalsekretär) gibt sich wie immer fassungslos; routiniert weist man jede Verantwortung von sich. Zwar trennt sich der ÖSV nun zu Saisonende von Markus Gandler, der als Langlauf- und Biathlonchef ja nie etwas mitgekriegt haben will von wiederholt massiven Dopingumtrieben in seinem Zuständigkeitsbereich. Ansonsten aber setzt die affärengestählte Führungsriege ihren Kurs fort.

«Der ÖSV ist ein Vorzeigeverband in der Doping-Prävention»ÖSV-Mitteilung nach Dopingskandal

Am Donnerstag verschickte sie eine Mitteilung, in welcher die eigene Betrugsbekämpfung in strahlendes Licht getaucht wird, und die in einem originellen Fazit gipfelt: «Der ÖSV ist ein Vorzeigeverband in der Doping-Prävention». Und ja, sogar das Umfeld der Athleten sei in die vielfältigen Vorsorge- und Schutzmassnahmen eingebunden. Wie nahe sich dieses Selbstzeugnis am Kabarett bewegt, zeigt nun das konkrete Umfeld der Blutdoping-Tankstelle in Seefeld: Sie lag praktischerweise direkt neben dem ÖSV-Quartier.

Eine gewisse Schockstarre herrscht auch im zweiten Zentrum des Bebens vor: in Deutschland. Während Nada-Vorstand Lars Mortsiefer den Behörden jede Kooperation zusicherte und davon ausgeht, «dass dieser Fall weitere Kreise ziehen wird, auch in andere Sportarten hinein», beklagt Alfons Hörmann, Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), vor allem den üblichen «Schatten auf dem gesamten Sport». Und die Berliner Politik debattiert einmal mehr Gesetzesverschärfungen. Wie weit der Sport davon entfernt ist, sein Betrugsproblem auch nur ansatzweise zu durchleuchten, dürfte sich derweil in Kürze in Seefeld erweisen: Einer der fünf inhaftierten Langläufer war dort schon vor den Zugriffen einer WM-Dopingkontrolle unterzogen worden. Vermutlich wird sie negativ sein.

Wie immer.