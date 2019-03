Spektakuläre Wende in der Verhaftung von Johannes Dürr. Der 31-jährige Österreicher, der als Kronzeuge im jüngsten Dopingfall auftrat, betrieb selbst Eigenblutdoping bis Ende letzten Jahres. Nach diesem Geständnis wurde Dürr am Dienstagabend wieder auf freien Fuss gesetzt. Er wird von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft nun nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter geführt. Gemäss ARD-Informationen dopte Dürr im zweiten Halbjahr 2018 mindestens drei Mal. Im Spätsommer in Deutschland mit Hilfe des Erfurter Arztes Mark S. Im Oktober in Österreich und im Dezember in der Schweiz an einem Wettkampf in Campra im Bleniotal.