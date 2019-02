Das Interesse hat abgenommen

Richtig ist: Entwickelt sich Cologna an der WM nicht zum Super-Dario, wird die Situation für die Schweizer Langläufer rasch ungemütlich. Dieser Etat ist nur zu rechtfertigen und zu halten, wenn die Nummer 1 im Team liefert. Bloss schwächelt der ausgemachte Champion auf hohem Niveau. Kein einziges Mal vermochte er sich diesen Winter in die Top 3 zu kämpfen. Darum ist eine fast schon mirakulöse Rückkehr an die Spitze wie im letzten Winter zwar nicht ausgeschlossen, aber nahezu unmöglich.

Cologna betont, dass er an dieser WM zwar eine Medaille wolle. Er sagt aber ausdrücklich, damit man es auch ja begreift: Er rede nicht von Gold. In guten Jahren hätte er diesen Zusatz niemals erwähnt und mit breiter Brust erzählt, was er will: mindestens einen Titel.

Die WM wird wohl auch beantworten, wie das jüngere Schaffen von Cologna zu bewerten ist. Vor dem Superwinter 2018 erlebte er mässige Jahre. Nun scheint er ein weiteres solches einzuziehen. War also das Olympiajahr der Ausreisser ? und waren nicht die Jahre davor die Ausrutscher?

Dass das Interesse am Schweizer Nordisch-Sport angesichts der dürren Resultate in diesem Winter deutlich abgenommen hat, belegt: Die Fans mögen sich nicht sonderlich an Einheimischen erwärmen, die jenseits der Top 15 agieren. Dieser Winter dient darum als Vorbote für eine Zukunft, in der die (colognaschen) Erfolge ausbleiben und der Schweizer Nordisch-Sport in der Öffentlichkeit wieder zur Nische wird.