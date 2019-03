Langläufer Max Hauke wird bei einer Bluttransfusion erwischt. Video: Youtube

Am Freitagmorgen teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck zudem mit, dass Hauke und seine vier ebenfalls festgenommenen Berufskollegen wieder frei sind. Alle fünf – Hauke und Landsmann Dominik Baldauf, die Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexei Poltoranin – hatten zuvor Eigenblutdoping gestanden. Es werde nicht erwartet, dass sie die Ermittlungen «auf freiem Fuss beeinträchtigen».

Insgesamt waren am Mittwoch neun Verdächtige verhaftet worden, sieben davon in Seefeld und zwei in Erfurt. Die beiden in Seefeld festgenommenen mutmasslichen Komplizen des Sportmediziners aus Erfurt bleiben nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorerst weiter in Haft und werden in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Das weitere Ermittlungsverfahren gegen sie soll von der Staatsanwaltschaft München geführt werden.