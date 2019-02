Wenn sich zwei Athleten des WM-Gastgebers gar am Grossanlass noch Eigenblut verabreichen lassen ? und die Polizei einen von ihnen in flagranti erwischt: Sind diese Sportler dann dumm, dreist oder dumm-dreist? Zumal sie wussten, dass ein überführter Kollege ihres Langlaufteams zuletzt sein Buch bewarb, in dem er darlegte, wie er zum Doper geworden war. Zwar nannte dieser Betrüger, Johannes Dürr, keine Namen. Aber er berichtete, von Polizisten befragt worden zu sein. Dürr legt im Buch auch dar, wie er sich immer mehr unter Druck fühlte, Leistung liefern zu müssen. Gleich muss es nun den beiden Österreichern Dominik Baldauf und Max Hauke gegangen sein, zwei der fünf verhafteten Langläufer. Nur: Baldauf wie Hauke sind Athleten zweiter Klasse, wie auch die erwischten Esten. Einzig der Kasache Alexei Poltoranin ist ein Schneller seines Sports, ­zumindest im Klassisch-Stil.