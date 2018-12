Im Gründen von Komitees sind die Langläufer top. Allein im Internationalen Skiverband haben sie neben der Exekutive eines für die Frauen, die Wettbewerbe, die Regeln, die ­Jugend, die Entwicklung, den Sommer – und zur Popularisierung des Langlaufs. Nur: Wer als Zuschauer wie jüngst an den Weltcuprennen in Davos vor Ort war, fragt sich: Was tun die eigentlich?