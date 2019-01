1981: Stenmark geht fremd

Ein 18-Jähriger verblüfft: Pirmin Zurbriggen wird Sechster. Es staunt sogar Ingemar Stenmark, der zum dritten Mal in Serie siegt. Am Abend beweist der Schwede sein Talent auf Kufen, nimmt an einem Eishockeyspiel gegen Medienvertreter teil, denen er ansonsten konsequent aus dem Weg geht. Mit Journalisten aus der Heimat spricht er nicht, auf die Frage, weshalb er gewonnen habe, sagt er nur: «Weil ich ein Rennhund bin.» Letztmals werden die Rennen nicht am Fernsehen übertragen.