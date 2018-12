«Die Misere beginnt in St. Moritz»

Der Bob-Weltcup beginnt diese Woche erstmals ohne einen erfahrenen Schweizer Piloten, nachdem auch Clemens Bracher zurückgetreten ist. Was ist falsch gelaufen in der einst grossen Bobnation?

Es ist ein Debakel, dass man ­Bracher nicht unterstützt hat. Geld hätte der Verband ja. Ich hätte ihn nicht gehen lassen, denn Bracher ist einer, der es in sich hat, der das Bobfahren fühlt. Man hätte seine Zukunft viel früher aufgleisen müssen, aber er wurde fallen gelassen. Sie ­sagten: Wir nehmen die Jungen und schauen, was rauskommt. Dabei wäre es wichtig für den Bobsport in der Schweiz, dass man immer weiter Medaillen gewinnt. Wenn diese Erfolgsserie abreisst, drohen Gefahren. Dann wird es schwierig, den Anschluss und weiterhin Geldgeber zu finden.