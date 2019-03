Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie zum ersten Mal die Spritze mit dem Dopingmittel in Ihre Vene gestochen haben?

Ich habe sofort eine unglaubliche Zerrissenheit gespürt.

Wie hat sich das Doping im Training und im Wettkampf ausgewirkt? Flogen Sie mühelos die Berge hoch?

Ich habe gar nichts gespürt. Es ging nicht plötzlich alles von alleine, es war genauso hart wie vorher. Nur konnte ich mich noch ein wenig mehr quälen, und am Schluss war ich anstatt Zwanzigster halt Dritter.

Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt hat einmal gesagt: «Dopingfreier Sport ist eine komplette Illusion.» Stimmen Sie dem zu?

Ja, dem stimme ich zu hundert Prozent zu. Als Spitzensportler reicht es dir nicht, wenn du Zehnter wirst an einer WM. Du willst Erster werden, und fertig. Da sind wir wieder beim Dilemma im Profisport. Wir reden ja hier nicht von den Regionalmeisterschaften irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz, wir reden hier von der Weltelite, von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Da trittst du gegen die Besten des Planeten an. Zum Beispiel in der Leichtathletik gegen Menschen, die zu Hause um ihre Existenz kämpfen und die eigene Familie ernähren müssen, wie die Marathonläufer in Kenia. Die haben gar keine andere Wahl, und denen will ich nichts vorwerfen, weil die ja sonst nichts zu Essen haben. Aber trotzdem ist es ein riesiges Problem.

Sind Alle Olympiasieger und Weltmeister gedopt?

(Überlegt lange) Ich kann die diese Frage so nicht beantworten.

Also anders: Hätten Sie sauber eine Olympiamedaille gewinnen können?

(Er lacht) Gut gefragt. Nein, das hätte ich nicht geschafft.

Was war Ihr grösster Erfolg, den Sie sauber erreicht haben?

Als ich eine Medaille bei den Juniorenweltmeisterschaften geholt habe, da wurde ich Dritter.

Dario Cologna ist Olympiasieger, mehrfacher Gesamtweltcupgewinner und so einer der besten Langläufer in der Geschichte des Sports. Ist Dario Cologna gedopt?

Ich bin mit Dario sozusagen gross geworden, wir liefen zusammen bei den Junioren und schafften dann den Sprung zu den Profis. Ich kann zu ihm keine Aussage machen und ihn verdächtigen, das wäre nicht fair.

Sie selber haben Doping genommen und wurden dafür erwischt, bei den Spielen von Sotschi. Was war der Tiefpunkt damals?

Das war ganz schlimm damals in Russland. Nach dem positiven Bescheid wurde ich in ein Hotelzimmer gesperrt, ich durfte mein Handy nicht benutzen, mit niemandem reden. Und da habe ich aus dem Fenster nach unten geschaut und sah für mich in diesem Moment nur eine Möglichkeit: runterspringen. Und dem allem ein Ende setzen. Ich hatte ja nur den Sport, mein ganzes Leben richtete sich danach aus. Und plötzlich wurde mir alles weggenommen. Heute weiss ich, dass diese Gedanken feige waren. Ich habe eine verdammte Verantwortung meiner Familie gegenüber, meinem Sohn. Heute bin ich schockiert über mich und über das, was ich damals tun wollte.