Der motivierte Spätzünder

Seither sind zwei Monate vergangen. Es ist ein regnerischer Morgen in Hilterfingen, die Berge sind nur schwer sichtbar. Hinter Büschen und Sträuchern ragt ein altes Holzhaus hervor. Es ist das Zuhause von Moritz Thönen, wo er von klein auf mit seinen Eltern wohnt. «Es ist schön hier, und ich wüsste nicht, wieso ich schon ausziehen sollte», meint der 22-Jährige.

Rasanter Aufstieg

Oft ist er allerdings nicht bei der Familie. Vielmehr reist er um die Welt. China, Neuseeland, Italien: Es sind nur einige Länder, die er im vergangenen Jahr aufgrund seiner Karriere besucht hat. Diese Woche ist er in Österreich im Einsatz. «Das Reisen macht mir Spass. Ende Saison freue ich mich aber jeweils, wenn ich wieder daheim bin.» Zeit für eine Pause liegt dann jedoch nicht drin. Neben dem Sport bildet er sich weiter. Im Moment übt er für die Matura. «Es ist ein Krieg mit dem Lernen – aber auch gut für den Kopf», sagt er, der sich selbst noch nicht als Profi sieht und sich deshalb absichern will. Als Naturtalent kann man ihn bereits jetzt betiteln.

Er war ein Spätzünder. Zuerst fuhr er Ski, wollte dann mit 13 Jahren etwas Neues ausprobieren – so kam er zum Snowboarden. An seine erste Fahrt kann er sich noch genau erinnern. «Ich hatte mir in Grindelwald ein Snowboard gemietet und fühlte mich sofort wohl. Ich meisterte meinen ersten Tag, ohne zu stürzen», sagt er und lacht. Trotzdem stellt er sich ab und zu die Frage, wo er jetzt wäre, wenn er bereits früher begonnen hätte. «Aber weil ich so spät angefangen habe, bin ich umso motivierter, neue Tricks und Variationen zu lernen.»

Als er 16-jährig die Sportschule in Brig besuchte, begann ein rasanter Aufstieg. Im Alter von 17 Jahren wurde er von Swiss-Ski ins C-Kader aufgenommen, ein Jahr später ins B-Kader befördert, und mit 19 Jahren kam der Schritt ins A-Kader. Nun tritt er im Weltcup in den Disziplinen Big Air und Slopestyle an, wobei ihm Slopestyle besser liegt. «Es ist immer ein neuer Kurs und somit eine neue Herausforderung. Beim Big Air gibt es nur eine Schanze, und die Möglichkeiten sind ziemlich limitiert.»

Ziele schon bestimmt

Trotz waghalsiger Sprünge blieb er von schlimmeren Verletzungen verschont. «Ich hatte schon auch grobe Stürze, ziemlich oft sogar. Trotzdem war das Schlimmste bislang wohl eine Gehirnerschütterung.» Eine andere Verletzung zog er sich 2017 zu: Er prellte sich die Ferse und verpasste deshalb die Weltmeisterschaft. Nicht so dieses Jahr. Seine WM-Premiere in Amerika letzten Monat war aber nicht zufriedenstellend. Mit dem 35. Rang gelang nicht einmal die Qualifikation für die Halbfinals.

Besser lief es ihm an den Schweizer Meisterschaften im letzten Jahr. Im Big Air wurde er Dritter, im Slopestyle holte er sich gar den Titel. Diesen gilt es im April in Corvatsch zu bestätigen. Dann ist auch der letzte Wettkampf einer gelungenen Saison vorbei, wie Thönen festhält. Nachdem er letztes Jahr bereits an Olympia teilgenommen hatte, etablierte er sich nun in der Weltelite der Snowboarder. Und seine Ziele für die nächste Saison sind schon bestimmt: «Es wäre schön, wenn der eine oder andere Podestplatz dazukommen würde», meint Thönen. Dabei muss er jetzt nicht einmal mehr lachen.