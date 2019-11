Der Wunderberg Kanadas

Carlo Janka schleicht durch den Zielraum von Lake Louise. Vierzigster oder Podestplatz? Es ist seinem Gesicht nicht abzulesen. Es ist Letzteres, Platz 3, zum ersten Mal auf dem Podest seit fast drei Jahren und dem 3. Rang in der Abfahrt von Aspen.

Es war geradezu wundersam, was sich zugetragen hat in dieser Woche in den kanadischen Rocky Mountains, beim Saisonauftakt der Speedfahrer. Janka war nach Nordamerika geflogen, ohne zu wissen, ob «es überhaupt geht», so sagte das der Schweizer am Samstag. Der Rücken bereitete ihm wieder einmal eine Menge Probleme in der Vorbereitung, mit 20 statt 40 Skitagen war er angereist.