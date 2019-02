Killian Peier hingegen, der Saisonaufsteiger und Leader im Schweizer Team, sagt trocken: «Die Form stimmt, ich freue mich auf den Wettkampf.» Im Training vorgestern flog er schon einmal unter die Besten.

Wer die beiden Athleten erlebt, merkt rasch: Sie unterscheidet mehr als die rund 14 Lebensjahre. Peier ist ruhig, eher introvertiert, Ammann der quirlige Querdenker mit Schalk, Eloquenz und dem Talent, Trainer wie Kollegen mit seinen Ansprüchen auf Trab zu halten. Schliesslich ist er auch Vater, Unternehmer, Student. Diese Facetten mit seinem Skispringerdasein in Einklang zu bringen, machte ihn für die Kollegen mitunter unberechenbar. In früheren Saisonvorbereitungen konnte es vorkommen, dass er kurz vor einer Trainingsreise meldete: «Ich komme nicht mit.»

Seit man ihn vom Rest des Teams trennte und ihm mit Roger Kamber einen eigenen Trainer zur Seite stellte, waren letzten Sommer und Herbst zwei Schweizer Equipen unterwegs: Ammann und der Rest um Killian Peier. Dass der Romand aufblühte und diesen Winter oft in die Top 10 springt, hängt mit dieser Aufteilung zusammen.

«Es ist ein Vorteil für mich, dass Simon einen eigenen Weg geht. Er beanspruchte viel Zeit, die für uns Junge fehlte.»Kilian Peier

Schliesslich sind die Ansprüche verschieden. Ammann kämpft um die Rückkehr an die Spitze. Die Jungen befinden sich noch in der Ausbildung. Beides liess sich in einem Team schlecht vereinen. Ronny Hornschuh, der zuvor die ganze Equipe führte und sich nun um Peier und Kollegen kümmert, sagt diplomatisch: «Die Trennung hat allen geholfen.» Peier urteilt: «Es ist ein Vorteil für mich, dass Simon einen eigenen Weg geht. Er beanspruchte viel Zeit, die für uns Junge fehlte.»

In anderen Zyklen

Zwist hatten die Springer nie, befinden sich aber in unterschiedlichen Zyklen. Ammann hat alles erfahren und erreicht, was es in seinem Sport zu durchleben gibt: Aufstieg, Durchbruch, Rückschläge, Titel und einen schweren Sturz. Er weiss, was er will und wie er nochmals zum Erfolg kommen möchte.