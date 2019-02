Im Wissen, dass die Besten mitunter bloss einige Sekunden trennt, kann ein solcher Dress folglich Gold wert sein. Zugleich: Stimmt die Form wie bei Dario Cologna momentan nicht, bringt selbst der windschlüpfrigste Anzug wenig.

Dass Odlo mit seiner neuen Generation von Anzügen versucht, die Athleten schneller zu machen, hängt auch mit der Entwicklung im Toplanglauf zusammen: Die Besten kommen immer schneller voran. 28 km/h betrug der Schnitt an der WM 2017 über 50 km. Nie war ein so langes Rennen so schnell absolviert worden. Entsprechend kommt der Aerodynamik eine grössere Bedeutung zu als in früheren Jahren.

In Sportarten mit hohen Tempi, beispielsweise dem Zeitfahren im Rad, werden seit längerem aerodynamische Kleider verwendet. Vom Radsport lernte Odlo bezüglich ihrer Dresses, mit einem grossen Unterschied: Im Zeitfahren bewegt ein Profi seinen Oberkörper kaum, sitzt also relativ statisch auf dem Rad. Entsprechend sinkt die Bedeutung der Elastizität im Vergleich zum Langlaufdress.

Schon an Olympia denken

Neben der Aerodynamik wird die (erwartete) Kälte an den Winterspielen von 2022 in China zum grossen Thema für Odlo. Bislang produzieren die Schweizer einen Renndress in der Dicke von 1 Millimeter. Nun denken sie zusammen mit ihren Langlaufteams darüber nach, allenfalls einen Anzug für richtig kalte Verhältnisse herzustellen ? und damit ihr Konzept zu erweitern.

Zurzeit ziehen sich die Schweizer Langläufer bei tiefen Temperaturen dickere Baselayer an, also Unterschichten. Im Prinzip aber missfällt Athleten, wenn sie sich wie Michelin-Männlein fühlen. Sie tragen darum bevorzugt so wenig wie möglich ? und zumindest im Training keine Einteiler. Ansonsten wirds kompliziert mit der Toilettenpause.

Die französischen Biathleten, die Odlo ebenfalls einkleidet, bevorzugen mehrheitlich einen zweiteiligen Anzug. Die Norweger hingegen setzen auf Einteiler. Die Geschmäcke sind je nach Nation also unterschiedlich. Dies gilt auch bezüglich der Farbwahl. Während die Norweger stets ihre Landesfarben aufgetragen haben wollen, entscheidet bei den Schweizern der Sponsor. Statt Rot-Weiss gleiten sie zurzeit darum Blau-Weiss als Botschafter von Swisscom über den Schnee.