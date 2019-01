Einmal wöchentlich öffnet Andri Ragettli das Fenster in sein Leben: Der Freeskier publiziert seit vergangener Saison auf Youtube einen Vlog, kurz für Videoblog – ein gefilmtes Tagebuch.

So umschrieben hört sich das etwas trocken an. Aber Ragettlis Umsetzung ist meist ziemlich unterhaltsam. Denn der 20-jährige Bündner führt ein hochgetaktetes Leben. In den vergangenen sechs Monaten hiess das unter anderem: Weltcup in Neuseeland, Training in Kanada, Weltcups und Werbeaufnahmen in Österreich und Italien, ein Wettkampf in den USA – und für Weihnachten wieder zu Hause in Laax. Als Nächstes folgt Frankreich, dort macht der Freeski-Weltcup dieses Wochenende halt.