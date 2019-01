Sechs von 30. Was für eine Ausgangslage, sechs von 30 Fahrern im zweiten Lauf vom Slalom in Zagreb waren Schweizer. Ein Fünftel also aller für den zweiten Durchgang Qualifizierten. Mehr stellte niemand, nicht die Österreicher, nicht die Italiener und auch nicht die Franzosen. Die Chancen auf einen Podestplatz oder zumindest auf ein schönes Teamresultat waren gross: Ramon Zenhäusern (7), Daniel Yule (8), Luca Aerni (11), Loic Meillard (14), Tanguy Nef (28) und Marc Rochat (30) sollten dazu beitragen.