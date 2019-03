Corinne Suter hat den Schwung von den Weltmeisterschaften in Are auch ans Weltcup-Finale in Soldeu mitgenommen. Als Dritte verpasste die 24-jährige Schwyzerin in der letzten Abfahrt des Winters ihren ersten Weltcupsieg knapp. Die Österreicherin Mirjam Puchner feierte bei wechselhaften Bedingungen einen Überraschungserfolg.