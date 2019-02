Nach sieben Olympia- und WM-Medaillen gewann Martin Johnsrud Sundby an der WM in Seefeld über 15 km im klassischen Stil seinen ersten Titel in einem Einzelrennen. Der 34-jährige Norweger setzte sich bei frühlingshaften Temperaturen mit rund 12 Grad 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych durch. Bronze sicherte sich der finnische Titelverteidiger Iivo Niskanen.