(Video: SRF)

Holund, der sein erstes Rennen an dieser WM lief, hatte bereits nach dem ersten Skiwechsel attackiert und brachte seine Führung eher überraschend ins Ziel. Er gewann nach Olympia-Bronze im Skiathlon seine zweite Medaille bei einem Grossanlass. Bolschunow, bereits an den Olympischen Spielen dreimal Zweiter, holte in Seefeld seine vierte Silbermedaille.

Vier Einzel-Wettbewerbe – Vier-mal Gold

Für Holund war im beeindruckend starken norwegischen Team lange nicht sicher, ob er überhaupt einen Startplatz erhalten würde. «Die ersten zwei Runden waren langsam, da war ich ein wenig angepisst», erklärte der 30-Jährige aus Oslo seine Taktik. «Deshalb bin ich ausgerissen.» Damit lief das Rennen für die Norweger perfekt. Wieder waren es die Russen, die gezwungen waren, fast die ganze Führungsarbeit zu leisten. Es gelang ihnen aber nicht, den sechsten norwegischen Sieg im sechsten Männerrennen zu verhindern.

Erstaunlich: Vor zwei Jahren in Lahti hatten die Norweger «nur» die Staffel gewonnen, nun teilten sich mit Holund, Röthe (Skiathlon), Sundby (15 km) und Johannes Hösflot Klaebo (Sprint) vier verschiedene Läufer die Siege in den vier Einzel-Wettbewerben.

Die Resultate der 50 km der Männer:

Seefeld (AUT). Weltmeisterschaften. Männer. Männer. 50 km (Skating/Massenstart): 1. Holund (NOR) 1:49:59,3 2. Bolschunow (RUS) 27,8 Sekunden zurück. 3.Röthe (NOR) 57,8. 4. Sundby (NOR) 57,9. 5. Krüger (NOR) 1:01,1. 6. Halfvarsson (SWE) 1:02,6. 7. Cologna 1:04,0. 8. Musgrave (GBR) 1:04,5. 9. Backscheider (FRA) 1:06,4. 10. Burman (SWE) 1:07,8. Ferner:– 24. Livers 2:07,3. 53.Furger 13:11,1. – 62 klassiert.