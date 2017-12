Caviezel in der Minderheit

Alexis Pinturault wurde in der Weltcupkombination in Bormio seiner Favoritenrolle gerecht. Beim Sieg des Franzosen verpasste Mauro Caviezel das Podium als Vierter knapp. In der Schlussabrechnung nach der Abfahrt und dem Slalom fehlten Caviezel für seinen zweiten Podestplatz im Weltcup nach dem 3. Rang im Super-G beim Finale im März in Aspen, Colorado, 23 Hundertstel. «Eine bessere Klassierung habe ich im Slalom vergeben», resümierte der Bündner. «Ich kann das besser.»

Zweitbester Schweizer war ­Caviezels Team- und Kantonskollege Gian Luca Barandun, der als Neunter so gut klassiert war wie noch nie im Weltcup. Tags zuvor hatte er in der Abfahrt mit Rang 20 seinen bisherigen Bestwert egalisiert. Weltmeister Luca Aerni schied im Slalom aus, nachdem er in der Abfahrt eine Platzierung in den ersten 30 und damit eine gute Ausgangslage für den Nachmittag verpasst hatte.

Spezialist Pinturault

In den wenigen Kombinationswettkämpfen im Weltcup in den vergangenen vier Jahren war Pinturault der überragende Fahrer. In den neun Konkurrenzen seit Januar 2014 dominierte er zum sechsten Mal. In Bormio hatte der Hoteliersohn aus Courchevel nach der Abfahrt Platz 19 eingenommen, mit Bestzeit im Slalom stiess er dann an die Spitze vor. Bei seinem siebenten Sieg in einer Kombination und dem 21. insgesamt im Weltcup lag Pinturault 42 Hundertstel vor dem Italiener Peter Fill und 45 Hundertstel vor dem Norweger Kjetil Jansrud.

Das Format mit Abfahrt oder Super-G und einem Slalomlauf taugt Pinturault wie keinem anderen. Es erstaunt deshalb, dass der Franzose an den drei Grossanlässen in den vier Jahren seiner Dominanz stets leer ausgegangen ist. An den Weltmeisterschaften 2015 in Beaver Creek und jenen 2017 in St. Moritz hatte es ihm nur zu den Plätzen 5 beziehungsweise 10 gereicht.

Ab 2020 nicht mehr geplant

Viel Zeit, Versäumtes an Titelkämpfen nachzuholen, bleibt Pinturault nicht mehr. Die Kombination wird nach jetzigem Stand nur noch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Pyeongchang und bei den Weltmeisterschaften 2019 in Are in Schweden im Programm stehen. Die provisorischen Weltcupkalender für die kommenden drei Winter zeigen den Trend der Zukunft auf.

In den nächsten zwei Saisons sind noch je drei Kombinationen geplant, danach keine mehr. Dafür erhöht sich die Anzahl von Parallelrennen von zwei auf fünf. Dannzumal werden diese Wettbewerbe als eigenständige Disziplin betrachtet und wird entsprechend eine Kristallkugel verliehen.

Die Kombination stösst im Skizirkus schon längst auf wenig Gegenliebe. Mauro Caviezel gehört mit seiner Meinung auch im Kreis der Fahrer zur Minderheit. «Vom Sportlichen her ist es ein interessanter Wettkampf. Wenn ich wählen könnte, würde ich die Kombination den Parallelrennen vorziehen.» Für die Befürworter der Abschaffung ist diese Wettkampfform nicht mehr zeitgemäss, ein Wettbewerb für Traditionalisten, die den Veränderungen im Skirennsport zu geringe Beachtung beimessen.

Die Zeit der «echten» Kombinierer ist vorbei. Das Erfolgsrezept der Fahrer heisst längst Spezialisierung. Entweder die technischen oder die Speedrennen – das komplette Programm geht nicht mehr, wenn man bei den Besten dabei sein will. (Berner Zeitung)