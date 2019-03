Anais Morand ist keine Eiskunstläuferin mehr, sie hat sich in einer neuen Sportart etabliert. Schlittschuhe trägt sie zwar noch immer, aber dann hören die Gemeinsamkeiten auf. Morand ist heute eine der besten Frauen im Ice Cross. Im Fenway Park sprintete sie gegen drei Gegnerinnen um enge Kurven und über Eishügel, um sich nach 350 Meter ins Ziel zu werfen. Die WM-Wertung des Winters schloss sie als Dritte ab – in der Weltrangliste ist sie gar Zweite.

In einer kurzen Mittagspause sitzt die 25-Jährige vor einem dampfenden Tee und erzählt aus ihrem voll gepackten Alltag. An einem Montagmorgen kam sie aus den USA zurück und ging direkt ins Büro. Am Dienstag fuhr sie nach der Arbeit noch nach Thun, um eine Eiskunstlaufgruppe zu trainieren. Mittwochmorgen: Arbeit, am Nachmittag Abflug zurück in die USA.

Stillsitzen und nichts tun – das kann sie nicht

Es ist ein hektisches Leben. Doch Stillsitzen und sich nicht bewegen – das ist nichts für die quirlige Walliserin. Als sie 2012 ihre Eiskunstlauf-Karriere beendete, zog sie nach Zürich um eine KV-Ausbildung zu machen. Sie lernte ein Leben ohne Wettkämpfe, dafür mit vielen Stunden im Büro kennen. Als ihr darum vor gut vier Jahren ein Bekannter von dieser neuen Sportart erzählte, mietete sie sich kurzerhand eine Eishockeyausrüstung und flog nach Québec. «Ich habe nichts geplant, das war alles sehr spontan», erzählt sie. Nur qualifizierte sie sich bei ihrem ersten Rennen gleich für den Final der besten 16. Und sie merkte: Dieser Sport gefiel ihr.

Doch obwohl sie sich jahrelang auf Schlittschuhen bewegt hatte, merkte sie auch, dass ihr die Eishockeyschlittschuhe fremd waren, dass sie gewisse Dinge von Grund auf neu lernen musste. Das Abstossen, die Haltung – aber auch die Wettkampfhärte. «Ich bin manchmal viel zu lieb», sagt die zierliche Frau lachend. Doch eines hatte sie ihren Konkurrentinnen voraus: «Mein Luftgefühl.» Das hilft ihr bei den Sprüngen und den Landungen.

Von der Paar- zur Einzelsportlerin

Durch die Luft fliegen – das hat Morand schon mit sechs Jahren gelernt. Da begann sie mit dem Eiskunstlaufen. Eigentlich wollte sie Einzelläuferin werden, doch ihre Trainerin liess sie zusammen mit Antoine Dorsaz laufen. Er war der einzige Junge im Club, sie war klein und leicht, und beide hatten dasselbe Niveau. Die beiden wurden Freunde und ein erfolgreiches Paar. Auch wenn es am Anfang schwierig war: «Ich war 11, er war 15 – da hat es schon Überwindung gekostet, ihm die Hand zu geben.»

Vor 10 Jahren: Anais Morand ohne Helm und Schoner, dafür mit Paarlaufpartner Antoine Dorsaz. (Bild: Keystone/Jukka Uotila)

Nun steht Morand erstmals wieder alleine auf den Schlittschuhen – und geniesst es. «Es ist schon anders. Wenn es nicht gut läuft, bist nur du selbst dafür verantwortlich.» Und doch – Teamgeist gibt es auch im Ice Cross. Auf der ganzen Welt gibt es momentan nur etwa 30 Frauen, die den Grossteil der Rennen bestreiten. Da kennt man sich, unterstützt sich gegenseitig und feuert sich an. «Viele Fahrerinnen kommen aus dem Eishockey oder dem Roller-Derby, sie sind gewohnt, sich gegenseitig zu motivieren und zu pushen.» Es ist eine neue Erfahrung für Morand. Im Eiskunstlaufsport schaute jeder für sich.

Für die Wettkämpfe zieht sie Ferientage ein

Ihre neue Sportart braucht auch viel Spontaneität und Organisationsgeist. Morand arbeitet in einem Büro in Freiburg, meistens 100 Prozent, zeitweise kann sie reduzieren, um die Stunden dann später aufzuholen. Für Reisen und Wettkämpfe zieht sie ihre Ferientage ein.

Arbeiten muss sie, denn Geld verdienen, das kann sie mit ihrem neuen Sport nicht. Nur bei einigen Rennen erhalten die Sieger ein kleines Preisgeld. Auf der Schweizer Crowdfunding-Plattform «I Believe in You» hat sie für die vergangene Saison Geld gesammelt. «Ohne das wäre es schwierig geworden.»

Es sind lange Tage und hektische Winter. Hat sie da nicht auch einmal genug? Sie überlegt: «Ich mache nun schon seit fünfzehn Jahren jeden Winter sehr viele Wettkämpfe.» Mit 25 sei sie aber noch immer eine der Jüngsten an der Spitze. Also fragt sie sich: «Jetzt, da ich so nahe am Weltmeistertitel bin – warum soll ich das nicht probieren?»

Ja, wieso eigentlich nicht? Denn eines ist ihr klar: «Es würde mir ­etwas fehlen, wenn ich gar nichts mehr machen ­würde.»