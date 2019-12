«Bei Gisin und Holdener spricht niemand von Spezialbehandlung»

Lara Gut-Behrami wolle nur im Zielraum reden, hatte es geheissen. Dort allerdings war die Lust auf Fragen begrenzt. Nun sitzt sie an diesem Abend in Lake Louise auf einem Sofa im Teamhotel und redet. Über den Vorwurf, sie habe 2018 wegen der Beziehung zu Fussballer Valon Behrami zu wenig trainiert; über die Integration ins Schweizer Team; über Defizite im Verband; über die Verhandlungen zwischen Swiss-Ski und ihrem Team um Finanzen und Personal; über ihren Vater Pauli Gut, der sie nach so vielen Jahren kaum mehr begleitet; über José Luis Alejo Hervas, ihren neuen Konditionstrainer, der nun mit ihr auf den Pisten unterwegs ist.