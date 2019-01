Beat Feuz hinterliess im ersten Training zum Abfahrts-Klassiker in Wengen einen bestechenden Eindruck. Der Emmentaler war gleich um 1,16 Sekunden schneller als der zweitklassierte Teamkollege Mauro Caviezel.

Die Strecke am Lauberhorn liegt Feuz ganz einfach. Er werde nicht Vollgas geben, hatte der Emmentaler vor dem ersten Training vom Mittwoch gesagt. Das tat er dann auch nicht, doch deklassiert hat der zweifache Lauberhornsieger die Konkurrenz im Training trotzdem. Es sei eine gute Fahrt gewesen, so Feuz danach. «Ich konnte das umsetzen, was ich mir vorgenommen hatte. Meine Reserven fürs Rennen sind aber sicherlich geringer als die der Konkurrenz.»