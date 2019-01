Killian Peier springt am Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck mitten in die Weltelite. Der 23-jährige Waadtländer erzielt als Siebter das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere.

Peier, dessen bestes Weltcup-Ergebnis bisher ein 12. Platz beim Springen im russischen Nischni Tagil vergangenen Dezember gewesen war, legte den Grundstein für das gute Ergebnis bereits in der Qualifikation vom Donnerstag, die er als Vierter abgeschlossen hatte. Am Freitag überzeugte Peier im K.o.-Duell gegen den Österreicher Manuel Fettner mit einem Flug auf 127 m, sein zweiter Sprung trug ihn noch auf 123 m.