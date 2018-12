Ambitioniert und bald startklar

Es ist der entscheidende Sprung. Michael Schärer steht an den Olympischen Spielen in Pyeongchang oben an der steilen Rampe. Kurz darauf wird er über den Big-Air-Kicker sausen, Saltos und Schrauben vorführen und sicher im Schnee landen. Rang 6 und ein olympisches Diplom sind für den Spiezer verdienter Lohn für einen starken Finalwettkampf. Erst später stellt sich heraus, dass Schärer zu diesem Zeitpunkt bereits gravierend verletzt ist. Im ersten Sprung hat er sich eine Sehne in der linken Schulter gerissen, exakt an derselben Stelle wie zwei Jahre zuvor.