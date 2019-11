Wie sich Sportler ernähren müssen – ein Experte gibt Tipps

Gibt es die perfekte ­Sporternährung?

Nein, die gibt es nicht. Im Grundsatz besteht sie aus einer ausgewogenen, gesunden Ernährung, die dann für den Sportler spezifisch angepasst wird. Was trainiert er und wie viele Stunden? Was sind seine Ziele? Wovon braucht er mehr, worauf sollte er verzichten? So lässt sich die Ernährung individuell zusammenstellen.