Weltspitze sind sie, jetzt wollen sie mehr

Auch der 27-jährige Zürcher, der beim Nachwuchs Europameister im Einzel und mit dem Team war, hat mit seinem sprunggewaltigen Clooney den Titel zum Ziel – es wäre das zweite Einzelgold für die Schweiz, 26 Jahre nach dem Sieg seines 2018 verstorbenen Göttis Willi Melliger.

In der Dressur Ziel verfehlt

Die erste von vier EM-Teilprüfungen ist das Zeitspringen von heute, dessen Resultate für das Einzel- und das Teamklassement zählen. Am Donnerstag folgt der erste Umgang im ­Nationenpreis, in der Reprise am Freitag die Teamentscheidung. Zum Einzelfinal am Sonntag über zwei Runden treten die 25 punktbesten Paare an.

Den Team-GP bereits beendet haben die Dressurreiter, die ihre EM ebenfalls in Rotterdam austragen. Trotz Exploits von Estelle Wettstein und Birgit Wientzek Pläge verpasst das Schweizer Team die angestrebte Olympiaqualifikation mit Rang 11 deutlich. Die letzten drei Quotenplätze gehen an Dänemark, Irland und Portugal. Gold sicherte sich zum 24. Mal die Equipe aus Deutschland.

Grossbritannien verlor Silber an die Niederlande, weil ihre beste Reiterin Charlotte Dujardin disqualifiziert wurde: Bei ihrem Pferd wurde nach dem Ritt Blut an der Flanke gefunden, verursacht durch eine Sporenverletzung. Den Grand Prix Spécial der 30 Besten bestreitet am Donnerstag Wientzek Pläge als einzige Schweizerin. Wettstein verpasste als 31. den Cut knapp.