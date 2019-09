Von All Blacks über Loosehead bis Scrum

B wie Bedeutung

Es ist die erste WM in Asien. Die erste in einem Land, das keine traditionelle Rugby-Nation ist – erst 1932 bestritt das japanische Nationalteam sein erstes Länderspiel. Höhepunkt war in der Vorrunde der WM 2015 in England der 34:32-Sieg gegen Südafrika.

C wie Captain

Rekla­mationen und Rudel­bildungen gibt es im Rugby nicht. Hier ist der Schiedsrichter unantastbar, sein Urteil ist es auch. Nur der Captain darf mit ihm reden. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Strafe.

D wie Dragons

Die ­Drachen kommen aus Wales, die Wallabies (Kängurus) aus Australien, die Springboks (Springböcke) aus Süd­afrika, und da gibt es noch die Brave Blossoms. Das sind die mutigen Blüten aus Japan.

E wie Exot

In wenigen Sportarten ist das Gefälle so gross wie beim Rugby. Die Schweiz mag als Nummer 30 im vordersten Drittel der Weltrangliste rangiert sein und die WM-Qualifikation mit einer positiven Bilanz abgeschlossen haben, trotzdem darf sie gegen die besten Teams nicht einmal antreten. Sie ist zu unterlegen.

F wie Frauen

Vier Jahre nach den Männern bestritten auch die Frauen ihre erste WM – mit den USA als Sieger. Seither das gleiche Bild: Neuseeland dominiert, gewinnt fünf der sieben Titel. Die ­neuseeländischen Frauen (Bild vom letzten WM-Titel 2017 in Irland) werden Black Fern genannt, nach dem Silberfarn, das auch die All Blacks im Logo tragen.

G wie Gewicht

Die 31 Spieler von Neuseeland bringen zusammen drei Tonnen auf die Waage, 3310 kg genau. Jene von Tonga kommen auf 3370 kg. Keiner ist schwerer als Ben Tameifuna, bei dem 151 kg auf 1,88 m verteilt sind.

H wie Haka

Und noch eine neuseeländische Ikone: der Maori-Tanz, mit dem vor jedem Spiel Stärke demonstriert wird. Nicht nur die All Blacks führen einen Haka auf, auch andere Maori-Nationen wie Samoa, Tonga und Fidschi.

I wie Indien

Über 4 Milliarden verfolgten weltweit die letzte WM. Wenn es diesmal noch mehr sind, liegt das auch an Indien. Auch wenn ihr Team nur die Nummer 86 der Welt ist, interessieren sich bereits 23 Millionen Inder für Rugby.

J wie Jonah Lomu

1,96 m gross, 119 kg schwer, 10,8 Sekunden schnell auf 100 m. Der Neuseeländer Jonah Lomu war wegen seiner Sturmläufe ein Ereignis und der erste globale Star seines Sports. 2015 erlag er, 40-jährig, den Folgen seiner Nierenkrankheit.

K wie 8K

Stellen Sie sich vor, besser fernsehen zu können, als Sie sehen können. So ist das mit einer Bildschirmauflösung von 8K. In Europa sind 4K-Fernseher noch Luxus, in Japan wird die WM nun erstmals in 8K produziert.

L wie Linker Pfeiler

Die Spieler heissen Hooker, Fly-Half, Outside Centre, ­Number 8 oder auch Loosehead Prop, was so viel heisst wie Linker Pfeiler. Der Prop ist wichtig im Gedränge (siehe Scrum).

M wie Messi

2015 waren noch Richie McCaw und Dan Carter der Messi und Ronaldo ihres Sports. Beauden Barrett, ebenfalls ein All Black, wurde danach zweimal zum Weltspieler des Jahres gewählt. Im Moment ist er aber im Tief und sein Platz auf der Position des Spielmachers gefährdet.