Stiller Tod einer Berner Boxlegende

Heute kuratieren und kontrollieren Spitzensportlerinnen und -sportler ihr Image in den sozialen Medien bis hin zum dezidierten Blick. Der in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsene Italo-Bümplizer Enrico Scacchia tat genau das Gegenteil. Er boxte voller Risiko und lieferte sich der Öffentlichkeit aus – das machte ihn zur hofierten, aber auch verletzlichen Figur.

«Er hatte es im Blut»

Im Bern der 1980er-Jahre, das politisch und gesellschaftlich gerade aus den mentalen Starre des Kalten Kriegs erwachte, wurde der schrille, zu allem entschlossene Scacchia über die Boxszene hinaus zum Promi, dessen Leutseligkeit etwa in den neugegründeten Lokalradios dankbar aufgenommen wurde.

Er verstand sich, in Anlehnung an die Sylvester-Stallone-Filme, als Berner Rocky-Version. Seine Familie hält sich auch bei der Todesnachricht an diesen Kult: Enrico «Rocky» Scacchia sei in der Nacht auf Freitag im Tiefenauspital friedlich eingeschlafen, teilte sie per E-Mail mit. Er litt an Leukämie und Lymphdrüsenkrebs.

Als Boxer ist Scacchia hochbegabt. Elfjährig tritt er in die Berner Boxschule des legendären, heute in Frankreich lebenden Trainers Charly Bühler ein. «Ich sah sofort, dass aus Scacchia ein guter Boxer werden könnte», erinnert sich Bühler am Telefon, «er bewegte sich so geschmeidig, er hatte es im Blut.»

Und ja, Scacchia sei nicht nur eloquent gewesen, sondern habe vor allem sehr gut ausgesehen und die Frauen begeistert. Dieser Mix habe seinen Aufstieg unterstützt. «Plötzlich wollten ihn alle», sagt Bühler. Scacchia verliess seinen Trainer Richtung Genf, «ohne sich zu bedanken». Als Scacchia später zurückkommen wollte, «hatte ich kein Interesse mehr», sagt Bühler.