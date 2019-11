Springreiter bestreitet Missbrauchsvorwürfe

Die Fotos, die ein ehemaliger Pferdepfleger von Paul Estermann den Medien zugespielt hat, erschüttern jeden Tierfreund. Zu sehen war ein mit blutenden Wunden übersäter Pferdebauch.

Dieser soll der Stute Castlefield Eclipse gehört haben, die unter dem Luzerner Kaderreiter an den Olympischen Spielen 2012 in London und an der WM 2014 in Caen teilgenommen hatte. Bei der EM 2015 in Aachen gewann man Team-Bronze. Am Dienstag stand nun der Springreiter wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz vor dem Bezirksgericht Willisau und zeigte sich nicht geständig: «Ich arbeite gerne und bin schon sehr lange mit Pferden und ganz sicher kein Tierquäler.» Er wehrte sich vor dieser Instanz gegen den Entscheid der Staatsanwaltschaft Sursee, die ihn im September wegen Tierquälerei verurteilt hatte. Der zuständige Richter kam am Nachmittag nach dreieinhalbstündiger Verhandlung noch zu keinem Urteilsspruch. Dieser wird in den nächsten fünf Tagen erwartet und den Parteien schriftlich eröffnet.