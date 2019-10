Solider Wettkampf – aber kein Exploit

Weil im Final im Gegensatz zur Qualifikation die schwächste Note pro Gerät nicht gestrichen wird, rächen sich selbst die kleinsten Fehler sofort – was die Schweizer auch prompt zu spüren bekamen. Nach einem starken Start an den Ringen leisteten sich Pablo Brägger am Sprung und Reck, Yusof ebenfalls am Reck sowie Christian Baumann am Barren und Pauschen gröbere Unsauberkeiten, die mit Punktabzügen bestraft wurden. Am Ende wurde die Schweizer zwar vom Sensationsteam aus Taiwan bezwungen, hinter sich liessen sie dagegen die Ukraine.

Im Kampf um WM-Gold revanchierte sich Russland für die denkbar knappe Niederlage gegen China im Vorjahr in Doha. 2018 hatten die Chinesen die Russen um weniger als fünf Hundertstel bezwungen und so verhindert, dass Russland erstmals nach dem Ende der Sowjetunion Team-Weltmeister wird. Diesmal nun liessen die Osteuropäer nichts anbrennen und gewannen mit fast einem Punkt Vorsprung auf die Chinesen. Dritter wurde Japan.