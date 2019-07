Schweizer Duo stürmt in den WM-Halbfinal

Dem Schweizer Duo Hüberli/Betschart ist an der Beachvolleyball-WM in Hamburg ein erneuter Coup gelungen. Nach dem Sieg über das an Position 4 gesetzte Team aus Brasilien mit Ana Patricia und Rebecca, schlugen die beiden Schweizerinnen erneut ein brasilianisches Duo. Diesmal hiessen die Gegnerinnen Barbara und Fernanda, Tanja Hüberli und Nina Betschart verloren zwar den ersten Satz, siegten am Ende aber 19:21, 21:13, 15:13. Sie nutzten den zweiten Matchball.