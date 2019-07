Schnell wachsend, aber nicht überall

2016 in Rio war das Siebner Rugby erstmals olympisch. Fidschi gewann die Goldmedaille. 2018 ist die Schweizer U-18-Auswahl in ihrer Stärkeklasse Europameister geworden und damit in die höchste Division aufgestiegen. «Das Siebner Rugby wächst schnell», sagt Samuel Steiger. Der Berner hatte bereits 2012 die Midland Hawks gegründet, ein nationales Selektionsteam, das sich ausschliesslich auf die olympische Version Rugby 7 konzentriert. Ein solches Team gibt es nur noch in St. Gallen, im Aargau und in Genf.