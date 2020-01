Schach-Unparteiische wird wegen Kopftuch diffamiert

Shohreh Bayat ist die erste asiatische Chefschiedsrichterin an der Frauen-Schach-WM – doch nicht das erste Opfer einer von iranischen Medien geführten Hetzkampagne gegen eigene Landsleute im Sport. Dabei trat Bayat ihre Reise nach China aus ganz unpolitischen Gründen an. Als Repräsentantin des iranischen Schachverbands leitete sie die Partien der Schach-WM in Shanghai und bedeckte, wie viele Musliminnen, ihr Haar mit einem Kopftuch – doch nach dem Gusto der iranischen Regierung noch zu unauffällig, zu dezent.