Nur der Tour-Sieg lindert Pinots Schmerz

Er hätte der Erlöser sein können. Der Mann, der der Grande Nation den ersten Tour-de-France-Sieg seit Bernard Hinault 1985 schenkt. Stattdessen wurde Thibaut Pinot zum tragischen Helden. Zu dem Mann, der am drittletzten Tag mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aufgeben musste. Vor der 19. Etappe hatte sein Rückstand im Gesamtklassement auf den späteren Sieger Egan Bernal nur 20 Sekunden betragen. Und war Pinot in den Pyrenäen nicht der Stärkste gewesen? Warum also hätte er nicht auch in den Alpen brillieren sollen?