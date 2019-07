Nerven strapaziert, Pflicht erfüllt

Wobei die Klotenerin und die Bernerin bis zum nervenaufreibenden Duell in der ersten K.-o.-Runde durchaus zu überzeugen vermochten. In der Gruppenphase gab das Duo in drei Spielen nur einen Satz ab, schlug dabei unter anderem das starke kanadische Team Bansley/Brandie. Nun stehen Heidrich/Vergé-Dépré aber vor einer veritablen Herausforderung: Im Achtelfinal am Donnerstag treffen sie auf die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy, die aktuellen Nummern 2 der Weltrangliste.

Eine ähnlich schwierige Aufgabe wartet auf Nina Betschart und Tanja Hüberli. Um in den Viertelfinal zu gelangen, müssen die Zugerin und die Schwyzerin am Donnerstag die Weltnummer 3 Rebecca/Ana Patricia (BRA) bezwingen. Betschart/Hüberli, die als Gruppenzweite in die erste ­K.-o.-Runde eingezogen waren, bekundeten dort gegen die Slowakinnen Strbova/Dubovcova Mühe. Letztlich setzte sich das stärkste Schweizer Duo mit 16:21, 21:16, 16:14 durch. Wobei das Tiebreak nochmals gehörig Nerven kostete, mit einem Service-Winner konnte Betschart nach 49 Minuten den insgesamt fünften Matchball verwerten.

Sollte am Donnerstag eines der beiden Frauen-Duos in den Viertelfinal einziehen, hätte das eine historische Komponente: Seit 2005 Paul Laciga und Sascha Heyer im Final den Brasilianern Araujo/Luiz unterlagen, kam kein Schweizer Team mehr – Männer und Frauen – über einen WM-Achtelfinal hinaus.

Zumindest als kleine Überraschung kann bis jetzt der Auftritt von Mirco Gerson und Adrian Heidrich gewertet werden. Das einzige Schweizer Männer-Team an der WM entschied gestern das Spiel gegen die Chilenen Lammel/Zavala 21:16, 21:11 für sich und zieht damit als Gruppensieger in den Sechzehntelfinal ein. Dort treffen der Belper und der Klotener auf die als Nummer 45 gesetzten Italiener Rossi/Carambula.