Mysteriöses Verschwinden mitten im Rennen

Die Stunden nach dem überraschenden Ausstieg waren nicht minder seltsam: Dennis' Team Bahrain-Merida twittert, man sei auf der Suche nach dem Fahrer und melde sich wieder, wenn man mehr wisse. Noch vor dem Ende des Rennens kommt Dennis im Ziel an, gibt aber keine Auskunft und verschwindet bald darauf wieder.

???????? #TDF2019Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis. Meantime we continue to support our riders who are mid-race. — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) July 18, 2019

Etwas später äussert sich der Sportliche Leiter der Equipe, Gorazd Stangelj. Seine Antworten provozieren noch mehr Fragen. So erzählt der Slowene, er habe, nachdem er Dennis’ Rad in der Verpflegungszone stehen gesehen habe, telefonisch versucht, mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen. «Aber er wollte nicht mit mir sprechen.»

In der Nacht dann veröffentlichte Bahraim-Merida eine Medienmitteilung, in der erstmals Dennis selbst zu Wort kommt. Der Australier liess ausrichten: «Ich bin sehr niedergeschlagen. Das Zeitfahren vom Freitag war ein grosses Ziel, für mich und das Team, aber in meiner gegenwärtigen Verfassung war es die richtige Entscheidung, sich zurückzuziehen.»

???????? #TDF2019???? @RohanDennis "I am very disappointed to leave the race at this point. Obviously tomorrow’s ITT had been a big goal for me and the team, but given my current feeling it was the right decision to withdraw earlier today".???? Read more > https://t.co/nqaj0izWKapic.twitter.com/iwqZePW98N — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 18. Juli 2019

Das Statement beantwortet allerdings die wichtigsten Fragen nicht, im Gegenteil: Es wirft weitere auf. Zumal Stangelj, der sportliche Leiter, zunächst gesagt hatte, dass die Aufgabe keine physischen Gründe hatte. Fragen über einen allfälligen Konflikt dagegen wich er aus, liess aber durchblicken, dass Dennis, der bis 2018 für BMC fuhr, sehr anspruchsvoll sei bezüglich Betreuung und Materialwünschen. «Er ist ein spezieller Typ – aber alle Champions sind so.»

Im Falle von Dennis könnte es sein, dass er an einer Weggabelung in seiner Karriere angelangt ist: Ob Bahrain-Merida eine Rennaufgabe aus freien Stücken akzeptiert, scheint durchaus fraglich.