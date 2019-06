Mit neuer Selbstständigkeit

Den «Schock», wie sie das bezeichnete, was die Nachricht bei ihr auslöste, hat sie längst überwunden. Sprunger startet heute im Foro Italico in Rom mit dem Diamond-League-Rennen in die WM-Saison. Hinter sich hat die 29-Jährige einen bewegten Frühling, in dem sie ihre «Komfortzone» öfter verlassen musste.

Für Sprunger, die sich als letztes grosses Ziel die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Tokio gesetzt hat, war sofort klar, dass der Fortzug des Trainers auch einen grossen Umbruch für sie bedeuten würde. Dass sie weiter mit ihm arbeiten will, dass sie aber, auch wenn sie ihm nach Holland folgen würde, nicht länger die Nummer 1 in der Athletengruppe Meuwlys sein würde. Sprunger sagt es drastisch: «Es wurde alles neu im Training.» Eine durchaus heikle Ausgangslage in einem WM- und vorolympischen Jahr, in dem Energieverschleiss vermieden werden sollte.

«Ich muss mehr denken»

«Alles neu» heisst, dass sie zusammen mit Sprinterin Ajla Del Ponte und Hürdenläufer Kariem Hussein blockweise in Papendal trainiert und mit der Tessinerin in Arnheim auch eine Wohnung bezogen hat.

In den übrigen Wochen arbeitet sie wie bis anhin in Lausanne. Sprunger, deren enge Zusammenarbeit mit dem Trainer in der Schweiz wohl ihresgleichen suchte, musste sich in den letzten Monaten eine neue Selbstständigkeit zulegen. Denn trainiert sie auf der Pontaise, tut sie dies bis auf einen Tag in der Woche ohne Anleitung. «Das war eine grosse Umstellung, ich muss viel mehr darauf achten, was ich auf der Bahn fühle, und meine Schlüsse daraus ziehen, ich muss viel mehr denken», sagt sie.

Mittwochs jeweils kümmert sich Peter Haas, der einstige Leistungssportchef, um sie - eine äusserst befruchtende Zusammenarbeit, wie sie sagt: «Es ist sehr interessant, weil er selber Hürdenläufer war. Er analysiert anders als Laurent, er legt auf andere Aspekte wert, seine Übungen sind andere.»

Der Hallen-EM-Titel ist nicht das einzige Erfolgserlebnis von Sprunger in diesem Jahr: In Yokohama sicherte sie sich mit der 4x400-m-Staffel einen WM-Startplatz - eine Schweizer Premiere. Mindestens mental dürfte sie für heute also gerüstet sein.

Wilsons Verzicht

Ganz im Gegensatz zu Alex Wilson, der auf seine Saisonpremiere verzichten muss. Er sagt seelenruhig: «Alles hat seinen Sinn und Zweck.» Er ist weder enttäuscht noch genervt, obwohl die Situation eigentlich paradox ist. Bis Ende Mai arbeitete der Sprinter mit seinen zwei Trainern einen Monat lang in Florida auch am Start - und jetzt ist sein Saisonauftakt ein einziger Fehlstart.