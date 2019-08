König Stucki hält die Berner an der Macht

So bleibt einer aus der alten Garde an der Macht und die Berner setzten ihre Königsserie fort. Nach Kilian Wenger 2010, Matthias Sempach 2013 und Matthias Glarner 2016 ging die Krone nun 2019 an Christian Stucki.

Das ist zwar keine grosse Überraschung, erstaunt aber trotzdem. Denn Stucki musste auf dem Weg zur Krönung seiner grossartigen Karriere gleich mehrere Hürden meistern. Zu Saisonbeginn hatte er sich am Emmentalischen einen Innenbandriss am Knie zugezogen. Erst vor 14 Tagen war er beim Berner Kantonalen auf die Kranzfestbühne zurückgekehrt. Dazu kam, dass der Seeländer in Zug vom Einteilungsgericht sehr hart angefasst wurde. Reichmuth, Orlik und zweimal Wicki standen am Ende auf dem Notenblatt – viel härter geht es nicht. Er blieb unbesiegt und triumphierte mit sechs Siegen und zwei Gestellten.

Der Schwinger-Grand-Slam

Auf würdigere Art kann ein Schwinger mit 34 Jahren nicht König werden. Und in die Gilde der Grössten dieses Sport aufrücken. Erst als zweiter Schwinger nach Jörg Abderhalden schaffte Stucki den Schwinger-Grand-Slam, die Siege am Kilchberger (2008), am Unspunnen (2017) und am Eidgenössischen (2019).