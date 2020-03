Fit und erfolgreich mit den Superexperten Sportler optimieren ihre Leistung auf immer ausgefallenere Art: Sie sezten auf Schlafcoaches, nutzen Statistiker und schwören auf Diät-Profis. Christian Brüngger

Cristiano Ronaldo holte sich Hilfe eines Schlafcoaches. Instagram

Der Wettkampfsportler ist der Paradevertreter unserer Leistungsgesellschaft: Er will immer mehr, immer schneller, in immer extremerer Form. Schliesslich - so sagt er sich - kann noch das kleinste Detail zwischen Sieg oder Niederlage entscheiden. Diesen Drang nach Optimierung haben sich aussergewöhnliche Experten zunutze gemacht. Drei Beispiele mit grossem Einfluss auf den modernen Sport.